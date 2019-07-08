Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У здания «Рустави-2» началась акция протеста с требованием уволить Габунию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В ответ на оскорбления в адрес российского руководства у здания грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» в Тбилиси началась акция протеста, сообщают СМИ.
Участники акции протеста скандируют: «Габунию необходимо уволить».
Они предупредили, что не планируют прекращать митинг и расходиться.
Пока что у здания «Рустави-2» на окраине грузинской столицы собрались несколько десятков человек, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Напомним, телеведущий Георгий Габуния устроил провокацию, оскорбив руководство России. Власти Грузии осудили Габунию. Канал заявил, что использование мата недопустимо в прямом эфире.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Суд отказался снимать Саакашвили с выборов в Раду Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре Венгрия выдвинула Украине ультиматум
В мире , Видео , Кавказ , ИТАР-ТАСС , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии сделала заявление о брани в адрес Путина479
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре862
Соловьев предложил наказание для Грузии27
Зеленский прошел по Одессе с браслетом из ночного клуба2
Познер сделал резкое заявление158
Видео
02:48
Президент Грузии сделала заявление о брани в адрес Путина
В мире Кавказ
02:06
Украинский спецназ не смог открыть дверь
В мире Украина
00:57
В скандальном видео Зеленского увидели «руку Порошенко»
В мире Украина
03:48
Россию сочли помехой в борьбе с угрозами ЕС
В мире Европа
04:51
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину
Политика В мире
02:48
Премьер Грузии отреагировал на брань в адрес Путина
В мире Кавказ
13:56
Между западом и востоком: куда попал Зеленский
В мире Статьи
01:45
Увидела страшное: Лолита рассказала об обстрелах в Донбассе
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
В мире Политика
Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты
Общество Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение