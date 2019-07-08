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Анонс телемоста между Россией и Украиной всполошил Раду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 58 минут назад
В Верховной Раде испугались планов телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост «Нам надо поговорить» 12 июля.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Рады Анна Гопко призвали провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины по данному вопросу. Гопко заявила о «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем», а Ляшко призвал «очистить информационное пространство от влияния Кремля».
«Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — приводит РИА «Новости» слова Ляшко.
Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что должны отреагировать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, министерство информации, кабмин и офис украинского президента Владимира Зеленского.
Глава украинского правительства Владимир Гройсман обратился к NewsOne с призывом «отказаться от этого проекта».
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Ирина Геращенко , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Анна Гопко , СБУ , Правительство Украины , Верховная Рада , РИА Новости
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