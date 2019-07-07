Премьер Грузии отреагировал на брань в адрес Путина

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Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией 

РИА Новости 35 минут назад
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес российского президента.
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В воскресенье вечером телеведущий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " с ругани на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", — пишет премьер в Twitter.
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Комментарии91
В мире , Видео , Кавказ , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , Грузия
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