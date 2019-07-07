Партия Ципраса потерпела поражение на выборах в Греции

Правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах. СИРИЗА объявила о переходе в оппозицию и намерении «отстаивать народные завоевания».

Такое объявление прозвучало после публикации экзитполов. Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, партия «Новая демократия» получает 38-40% голосов, а СИРИЗА Ципраса — 26,5-30,5% голосов.

«Если результаты экзитполов подтвердятся, то у «Новой демократии» существует явное первенство. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии», — говорится в заявлении партии Ципраса, передает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей (АМNA).

В партийном штабе заявили, что СИРИЗА в чрезвычайно трудных условиях получила большое количество голосов. Там отметили, что партия «является главным и бесспорным выразителем левых, прогрессивных и демократических сил» в Греции.

В штабе партии добавили, что после четырех с половиной лет управления СИРИЗА «оставила богатое наследие, страну с регулируемым государственным долгом, свободную от меморандумов [с международными кредиторами] и от МВФ , с надежной государственной казной, сократившейся безработицей, сильной системой социальной защиты, а также с ростом экономики, который продолжается девять кварталов подряд».

В штаб-квартире «Новой демократии» тем временем заявили, что добились исторической победы на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Греции. Эту партию возглавляет Кириакос Мицотакис.

По предварительным данным, «Новая демократия» может получить 155-167 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, а СИРИЗА — 77-80, став крупнейшей оппозиционной партией.

В парламент также, по данным экзитполов, пройдут левоцентристское партийное объединение «Движение перемен» (КИНАЛ), Компартия Греции (КПГ), ультраправая «Хриси Авги» («Золотая заря») и аналогичной ориентации партия «Эллиники лиси» («Греческое решение») бывшего журналиста Кириакоса Велопулоса, а также левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса

По информации АМNA, Ципрас созвонился с Мицотакисом и сообщил, что в понедельник намерен передать ему власть. «Церемония передачи полномочий пройдет завтра в [официальной резиденции премьер-министра] Дворце Максима сразу же после принесения присяги Кириакосом Мицотакисом в Президентском дворце», — сообщили источники в штаб-квартире НД.