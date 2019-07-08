Гендиректор «Рустави 2» объявил о приостановке вещания телеканала

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире выступил с нецензурной речью в адрес российского руководства.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента

Владимира Путина . Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.

В ночь на понедельник у здания собрались сотни жителей Тбилиси, они закидали телекомпанию яйцами с и потребовали уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия.