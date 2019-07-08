Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректор «Рустави 2» объявил о приостановке вещания телеканала 

РИА Новости + ещё 45 19 минут назад
Фото: кадр youtube
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире выступил с нецензурной речью в адрес российского руководства.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента
Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.
В ночь на понедельник у здания собрались сотни жителей Тбилиси, они закидали телекомпанию яйцами с и потребовали уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия.
"Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена", — заявил Гварамия в прямом эфире, после чего вещание прекратилось.
Последние новости
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков" Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Комментарии72
В мире , Кавказ , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии сделала заявление о брани в адрес Путина541
Акция протеста началась у здания «Рустави 2»22
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре863
Соловьев предложил наказание для Грузии33
Зеленский прошел по Одессе с браслетом из ночного клуба7
Видео
02:48
Президент Грузии сделала заявление о брани в адрес Путина
В мире Кавказ
02:06
Украинский спецназ не смог открыть дверь
В мире Украина
00:57
В скандальном видео Зеленского увидели «руку Порошенко»
В мире Украина
03:48
Россию сочли помехой в борьбе с угрозами ЕС
В мире Европа
04:51
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину
Политика В мире
02:48
Премьер Грузии отреагировал на брань в адрес Путина
В мире Кавказ
13:56
Между западом и востоком: куда попал Зеленский
В мире Статьи
01:45
Увидела страшное: Лолита рассказала об обстрелах в Донбассе
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
В мире Политика
Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты
Общество Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение