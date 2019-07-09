Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Ранее внешнеполитическое ведомство Норвегии распространило информацию о том, что правительство Венесуэлы и представители оппозиции договорись о возобновлении переговоров, сообщает "Интерфакс". Накануне министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что правительство страны принимает во внимание огромное желание народа урегулировать социальные и политические вопросы в строгом соответствии с демократическими нормами и Конституцией.