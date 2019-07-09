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Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией 

Вести.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, на острове Барбадос начались переговоры с оппозицией, и по их итогам он рассчитывает на достижение конкретных результатов.
Ранее внешнеполитическое ведомство Норвегии распространило информацию о том, что правительство Венесуэлы и представители оппозиции договорись о возобновлении переговоров, сообщает "Интерфакс". Накануне министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что правительство страны принимает во внимание огромное желание народа урегулировать социальные и политические вопросы в строгом соответствии с демократическими нормами и Конституцией.
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В мире , Николас Мадуро , Интерфакс , Венесуэла
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