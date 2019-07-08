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Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса 

Рамблер + ещё 14 13 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия снятия экономической блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
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По словам Зеленского, снятие блокады станет возможным после возвращения Украине предприятий, находящихся на этих территориях.
«Все в ближайшее время можно вернуть, но пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве, его слова приводит РИА «Новости».
Зеленский также допустил возможность расширения списка товаров, которые можно провозить через линию разграничения в Донбассе.
В целом Зеленский подчеркнул, что в вопросе реинтеграции Донбасса хотелось бы «двигаться быстрее, чем дипломатия».
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , РИА Новости , Киев
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