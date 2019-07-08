Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

По словам Зеленского, снятие блокады станет возможным после возвращения Украине предприятий, находящихся на этих территориях.

«Все в ближайшее время можно вернуть, но пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве, его слова приводит РИА «Новости».

Зеленский также допустил возможность расширения списка товаров, которые можно провозить через линию разграничения в Донбассе.

В целом Зеленский подчеркнул, что в вопросе реинтеграции Донбасса хотелось бы «двигаться быстрее, чем дипломатия».