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Мальта все же примет мигрантов с немецкого судна 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: bild.de
Правительство Мальты решило всё же последовать принципам гуманизма и пустить на остров 65 нелегальных мигрантов. Ранее беженцы из Ливии были спасены немецким судном "Айлан Курди" в Средиземном море.
Впрочем, надолго на Мальте мигранты не задержатся. Власти острова пообещали немедленно переправить их в другие страны ЕС, потому что "этот случай не входит в сферу ответственности Мальты".
Как сообщило агентство "Франс Пресс", в один из портов Мальты мигрантов сопроводят военные.
Спасательное судно назвали в честь сирийского мальчика Айлана Курди, который трагически погиб при попытке пересечь Средиземное море в 2015 году, пишет ТАСС.
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В мире , Европа , ЕС , ИТАР-ТАСС , Ливия , Мальта
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