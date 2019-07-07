Мальта все же примет мигрантов с немецкого судна

Правительство Мальты решило всё же последовать принципам гуманизма и пустить на остров 65 нелегальных мигрантов. Ранее беженцы из Ливии были спасены немецким судном "Айлан Курди" в Средиземном море.

Впрочем, надолго на Мальте мигранты не задержатся. Власти острова пообещали немедленно переправить их в другие страны ЕС , потому что "этот случай не входит в сферу ответственности Мальты".

Как сообщило агентство "Франс Пресс", в один из портов Мальты мигрантов сопроводят военные.

Спасательное судно назвали в честь сирийского мальчика Айлана Курди, который трагически погиб при попытке пересечь Средиземное море в 2015 году, пишет ТАСС.