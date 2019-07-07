Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре 

В частности, украинские военные сообщили об "активности" российских подводных лодок в Черном море.
"Под предлогом прохода в ремонт (российские корабли — прим. ред.) нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция", — заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский.
Он рассказал, что МИД Украины сообщил Турции о "нарушениях" со стороны России.
Залюбовский добавил, что Россия под видом технического обслуживания якобы осуществляет полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном море, что противоречит положениям конвенции Монтре.
Конвенция Монтре принята в 1936 году. Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарнданеллы. По условиям конвенции, торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время.
В то же время конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских госдуарств. Так, в мирное время государства черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей. Для нечерноморских государств общий тоннаж военных кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн, а максимальный срок пребывания для них в Черном море — не больше 21 суток.