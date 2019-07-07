Британии диагностировали «политический нервный срыв»

Великобритания берет на себя огромные риски из-за выхода страны из Евросоюза . Такое мнение высказал бывший главабританской службы внешней разведки MI6 Джон Сауэрс, передает «Би-би-си».

Бывший глава MI6 заявил, что из-за Brexit страна подвергает огромному риску международный статус и устойчивость британской экономики.

«Мы переживаем политический нервный срыв», — сказал он.

По мнению Сауэрса, в стране есть потенциальные премьер-министры и лидеры оппозиции, «не имеющие того положения, к которому привыкли в высшем руководстве».

«Нам придется подождать и посмотреть, смогут ли они достичь его, когда займут пост», — добавил бывший глава британской разведки.