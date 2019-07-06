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В Ереване прошла акция в поддержку сестёр Хачатурян 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В столице Армении прошёл марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца — Михаила Хачатуряна, передаёт ТАСС. Отмечается, что организатором акции стала психолог Зара Арутюнян.
По данным агентства, в мероприятии приняли участие более 100 человек.
«Приехав в Армению, я была удивлена тому, что здесь о трагедии сестёр Хачатурян мало информированы. Поэтому было решено провести марш и привлечь внимание местной общественности», — уточнила Арутюнян.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определённых действий трём сёстрам Хачатурян.
В середине июня девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору.
По версии следствия, мотивом совершения девушками преступления стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял им.
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В мире , Кавказ , Михаил Хачатурян , ИТАР-ТАСС , Армения , Ереван
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