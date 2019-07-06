В Ереване прошла акция в поддержку сестёр Хачатурян

В столице Армении прошёл марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца — Михаила Хачатуряна , передаёт ТАСС. Отмечается, что организатором акции стала психолог Зара Арутюнян.

По данным агентства, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

«Приехав в Армению, я была удивлена тому, что здесь о трагедии сестёр Хачатурян мало информированы. Поэтому было решено провести марш и привлечь внимание местной общественности», — уточнила Арутюнян.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определённых действий трём сёстрам Хачатурян.

В середине июня девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору.

По версии следствия, мотивом совершения девушками преступления стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял им.