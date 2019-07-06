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Найдено интервью «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Владимир Цемах (справа) Кадр: «Настоящее Время»
Телеканал «Настоящее Время» показал в сюжете на своем сайте несколько интервью Владимира Цемаха, бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который в конце июня был задержан украинскими спецслужбами на неподконтрольной им территории Донбасса и доставлен в Киев.
В одном из интервью от 2015 года Цемах вспоминает о том, как в Донбассе в июле 2014-го упал пассажирский «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines. В частности, он рассказал, что самолет «падал 10 километров», а затем упомянул свои «зушки» (такое прозвище имеют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2 — прим. «Ленты.ру») и некое другое вооружение, не называя его как-либо. «Он "сушку" поломал, а "сушка" вторая сбила "Боинг"», — сказал Цемах.
Журналисты предположили, что мужчина имел в виду версию, согласно которой в момент гибели «Боинга» рядом с лайнером находился украинский штурмовик Су-25, то есть «сушка». Данную версию в июле 2014-го выдвигало Минобороны России, однако впоследствии, в сентябре 2016-го, военные сами фактически опровергли ее, сообщив, что российский локатор не фиксировал в районе падения самолета сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его разрушения.
Помимо этого, телеканал обратил внимание на следующие слова Цемаха: «Я этого пацана вытаскивал, я *** прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, где я его забирал». Авторами оригинальной версии интервью было «запикано» одно из слов ополченца, но, как утверждает «Настоящее Время», это слово «короткое и вторая буква явно "у", как версия — "Бук"». В связи с этим канал предполагает, что речь может идти о зенитном ракетном комплексе «Бук», при помощи которого, как установило международное следствие, был сбит «Боинг».
О задержании 58-летнего Цемаха сообщил 4 июля его адвокат, а дочь мужчины уточнила, что ее отец арестован по обвинению в терроризме. Она связала поимку отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит «Боинг», но утверждает, что на момент гибели самолета Цемах был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» в свою очередь писало, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе. В то же время первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что мужчина не может быть связан с произошедшим, поскольку тогда в Снежном вообще не было противовоздушной обороны.
В причастности к катастрофе «Боинга», в результате которой погибли 298 человек, международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны ДНР, отставному офицеру ФСБ Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.
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В мире , Владимир Цемах , Александр Бородай , Игорь Гиркин , ФСБ , Министерство обороны , Lenta.ru , Киев
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