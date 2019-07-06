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Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
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