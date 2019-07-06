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Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Lenta.ru
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ещё 3
1 час назад
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
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Президент
Украины
Владимир Зеленский
призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости.
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