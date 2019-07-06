Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст Украине интегрироваться с НАТО. Пока Киев не изменит закон об образовании и языке, нарушающий права сотен тысяч венгров в Закарпатье, Будапешт будет накладывать вето на любые попытки Украины сблизиться с альянсом.

В интервью «Радио Свобода» министр сказал, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Украины Владимиром Зеленским

«Можете быть уверены, как только внесут необходимые изменения в закон, касающиеся образования и языка, мы будем только рады оставить вето в прошлом. Если вы хотите интегрироваться с НАТО или хотите взаимодействовать с альянсом, вы должны серьезно относиться к своим обязанностям. Ваша национальная программа четко говорит, что Украина обязуется уважать и развивать права меньшинств», — заявил политик.

Ранее венгерский министр резюмировал, что предыдущее украинское руководство и президент Порошенко практиковали антивенгерскую политику, в результате чего права венгерской общины в Закарпатье был серьезно урезаны.

«Законы об образовании и использовании языка лишили венгерское меньшинство его прав, что полностью нарушает все европейские стандарты, международное право и венгерско-украинские двусторонние обязательства», — сказал Сийярто.

На Украине с подачи радикальных националистов приняли закон, запрещающий детям обучаться на любых языках, кроме украинского и английского. Кроме того, закон не разрешает использовать другие языки в сфере культуры и медиа. Будапешт требует, чтобы живущие на Украине венгры могли общаться на родном языке.