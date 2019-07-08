Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики

Заявления украинских чиновников о желании страны участвовать в освоении Арктики можно расценивать как стремление повысить международный статус страны, однако у Киева в настоящий момент нет возможностей стать активным "арктическим игроком", и без нормализации отношений с РФ это вряд ли возможно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe), специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган.

Норвегии Ранее газета High North News со ссылкой на посла Украины Вячеслава Яцюка сообщила, что Киев думает о том, чтобы стать "арктическим игроком".

"На мой взгляд, заявление Украины о желании участвовать в освоении Арктики в большей степени политическое, оно преимущественно исходит из того, что Киев продумывает пути повышения своего международного статуса и увеличения присутствия в арктическом регионе. Однако, исходя из политической и экономической ситуации на Украине, у страны в настоящий момент нет возможностей для того, чтобы действительно участвовать в освоении Арктики", — считает аналитик.

Во-первых, по его словам, это связано с тем, что страна поглощена водоворотом геополитических противоречий, все еще существует внутренний политический кризис. Отношения с Россией остаются нездоровыми, все это делает невозможным эффективное сотрудничество Киева со странами-членами Арктического совета, тем более не может быть и речи о принятии Украины в качестве страны-наблюдателя при Совете, считает эксперт.

Во-вторых, добавил он, объем товарооборота Украины с арктическими государствами достаточно скромен, страна переживает нехватку средств, серьезный экономический кризис, у нее нет реальных возможностей участвовать в инвестировании проектов по освоению Арктики.

Аналитик добавил, что к примеру, Россия в настоящее время является важной страной в Арктике и играет ключевую роль в развитии и использовании региона, почти 10% внутренних инвестиций РФ приходится на Арктику.

"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", — сказал эксперт.

Он отметил, что Вячеслав Яцюк был не первым представителем Украины, кто в последнее время говорил о желании Киева участвовать в арктических проектах. Президент страны Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Канаду выразил готовность участвовать в совместном с Канадой освоении Арктики. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Канады в ноябре 2017 года также заявил о том, что Киев может стать для Оттавы надежным партнером в вопросах развития арктического региона.

"Целый ряд подобных заявлений со стороны украинских чиновников по этому вопросу показывает, что Киев придает большое значение развитию сотрудничества с арктическими странами и крайне надеется на участие в освоении этого региона", — считает эксперт.

Тем не менее, полагает Чэн Хунган, Украине нечего предложить арктическим странам даже в научном плане, так как заявления украинской стороны о превосходстве их спутниковых технологий и исследований в области изменения климата в Арктике — дело прошлого.