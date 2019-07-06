Потребность Европы в «Северном потоке — 2» объяснили во Франции

Новый российский газопровод «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе. С ним она может столкнуться уже ближайшей зимой в случае прекращения транзита газа через территорию Украины.

Такое мнение высказал экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в статье, опубликованной L’Opinion.

По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества. Из-за слишком высокой стоимости их нет у американского сжиженного газа, которым Европа попытается решить проблему в случае кризиса.

Кошар настаивает, что европейские лидеры должны приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом. С этой целью они должны наладить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.