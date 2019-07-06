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В Великобритании ищут желающих есть шоколад за деньги 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Крупный производитель продуктов питания объявил набор на должность дегустатора шоколада в штаб-квартиру, которая находится в городе Слау (Великобритания), сообщает The Scottish Sun.
Подать заявку можно до 8 июля. Опыт работы не требуется. Главное — идеальные вкусовые рецепторы.
Претендентам придется пройти строгий отбор. На экзамене надо будет оценить вкус различных продуктов и решить насколько они сладкие, соленые, горькие или соленые по шкале от 1 до 15.
Восемь кандидатов, успешно справившихся с заданием, пройдут шестимесячный курс обучения вкусу, прежде чем их допустят к дегустациям, их научат распознавать ароматы, вкусы и текстуры шоколада.
В дальнейшем они будут участвовать в тестировании существующих и новых продуктов, помогать разрабатывать бренды и улучшать их вкусовые качества.
Платить будут не только шоколадом. Дегустаторы получат еще и денежное вознаграждение, оплачиваемый отпуск и доступ в тренажерный зал.
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