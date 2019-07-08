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Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста в адрес президента России заявил, что против истеричности и эпатажа.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина.
Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.
"На нашей стороне правда и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу", — пишет Саакашвили в соцсети Facebook.
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В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Грузия
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