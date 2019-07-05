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Вашингтон запустил программу против «пагубного влияния Кремля» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Американские власти запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием» российских властей, которые якобы стремятся ослабить значимость США в мире. Документ размещён на сайте агентства по международному развитию USAID.
Обоснованием программы американцы назвали национальную безопасность, её появление объяснили миссией федерального агентства, которое должно «помогать» правительству, частным лицам, обществу в странах-партнёрах на их пути к «самодостаточности».
В программе утверждается, что Штаты давно считают Европу «жизненно важной для американских стратегических интересов», а вот российское правительство всячески старается отделить США от союзников и партнёров.
Ранее News.ru сообщал, что системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе не направлены против России. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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В мире , Йенс Столтенберг , Правительство РФ , НАТО , США
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