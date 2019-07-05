Вашингтон запустил программу против «пагубного влияния Кремля»

Американские власти запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием» российских властей, которые якобы стремятся ослабить значимость США в мире. Документ размещён на сайте агентства по международному развитию USAID.

Обоснованием программы американцы назвали национальную безопасность, её появление объяснили миссией федерального агентства, которое должно «помогать» правительству, частным лицам, обществу в странах-партнёрах на их пути к «самодостаточности».

В программе утверждается, что Штаты давно считают Европу «жизненно важной для американских стратегических интересов», а вот российское правительство всячески старается отделить США от союзников и партнёров.