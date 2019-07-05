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В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей города Газни на востоке Афганистана.
Об этом сообщает агентство Pajhwok.
«В мечети в городе Газни 21 человек получил ранения в результате взрыва», — указывается в заявлении.
Других подробностей агентство не приводит.
Ранее в результате взрыва в Кабуле пострадали более 100 человек.
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В мире , Происшествия , Афганистан , Газни
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