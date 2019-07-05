В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей города Газни на востоке Афганистана Об этом сообщает агентство Pajhwok. «В мечети в городе Газни 21 человек получил ранения в результате взрыва», — указывается в заявлении. 21 people were wounded in a blast inside a Mosque in Ghazni city. #Afghanistan pic.twitter.com/2JDG9i5WT0— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 5 июля 2019 г. Других подробностей агентство не приводит. Ранее в результате взрыва в Кабуле пострадали более 100 человек.