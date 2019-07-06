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Новая страна захотела в еврозону 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: EPA
Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.
По его словам, страна уже приступила к процедуре присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II).
"Определенных дат еще нет, но мы должны идти шаг за шагом", — отметил Вуйчич.
Он также добавил, что Хорватии для присоединения к еврозоне необходимо выполнить несколько условий, среди них — поддерживать стабильность собственной финансово-банковской системы, а также улучшить контакты с Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Ранее сообщалось, что в ЕС прекратили выпускать купюры по €500.
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В мире , ЕС , Центральный банк России , ЕЦБ , Хорватия
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