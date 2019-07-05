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Трамп вступился за ставшую мемом после G20 Иванку 

News.ru 49 минут назад
Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что его дочь и советник Иванка Трамп прекрасно справилась со своими обязанностями в ходе поездки на саммит G20 в Осаке. Так политик прокомментировал насмешки в адрес девушки в СМИ и социальных сетях.
Хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что его дочь понравилась иностранным лидерам, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Иванка Трамп неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка, которая оказалась на мероприятии только из-за статуса её отца, выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристины Лагард.
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В мире , США , Иванка Трамп , Тереза Мэй , Кристина Лагард , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Интерфакс , Осака
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