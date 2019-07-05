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Молодой человек, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, отозвал иск 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Молодой человек, который утверждает, что подвергся домогательствам со стороны американского актера Кевина Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США на прошлой неделе, сообщает телеканал NBC Boston.
Гражданский иск был подан в прошлую среду в суд города Нантакет, штат Массачусетс. Молодой человек обвинял Спейси в том, что актер напоил его алкоголем, после чего стал к нему непристойно прикасаться. Истец требовал от Спейси возмещения убытков за "постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы". Сумма требуемых выплат не уточнялась.
Гражданский иск был связан с обвинениями, которые также являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси. Обвинения против актера относятся к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, Спейси на вечеринке домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. Актер заявлял, что отвергает предъявленные ему обвинения в нападении и избиении, по которым ему грозит до 2,5 года тюрьмы.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Энтони Рэпп , Роберто Кавазос , Кевин Спейси , телеканал NBC , Нантакет , США
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