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Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих.
«Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет», — приводит РИА Новости слова Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, он посетит Славянск и Краматорск.
Также сообщалось, что Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.
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В мире , Украина , Павел Кириленко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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