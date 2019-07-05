Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих. «Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет», — приводит РИА Новости слова Зеленского. Ранее сообщалось, что Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, он посетит Славянск и Краматорск. Также сообщалось, что Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко