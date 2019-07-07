Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонный разговор с главой французского государства Эммануэлем Макроном.
Тегеран заявил, что американские санкции стали «актом терроризма» и «полноценной экономической войной», которая создает риск возникновения новых «угроз в регионе и мире», передает РИА «Новости».
Хотя США и ввели санкции, Иран «со стратегическим терпением» пытался сохранить ядерную сделку, заявил Роухани. По его словам, последние шаги Тегерана тоже соответствовали ее условиям.
В качестве «начала развития» отношений с «шестеркой» международных посредников Тегеран назвал отмену всех санкций.
Макрон заверил, что ЕС стремится к сохранению ядерной сделки и «продемонстрировал сильную оппозицию» в ответ на действия США. Париж, по его словам, готов «удвоить свои усилия».