Иран пожаловался Франции на терроризм США

Тегеран заявил, что американские санкции стали «актом терроризма» и «полноценной экономической войной», которая создает риск возникновения новых «угроз в регионе и мире», передает РИА «Новости».

Хотя США и ввели санкции, Иран «со стратегическим терпением» пытался сохранить ядерную сделку, заявил Роухани. По его словам, последние шаги Тегерана тоже соответствовали ее условиям.

Он призвал ЕС «выполнять свои обязательства по международным договорам и резолюциям ООН ».

В качестве «начала развития» отношений с «шестеркой» международных посредников Тегеран назвал отмену всех санкций.

Макрон заверил, что ЕС стремится к сохранению ядерной сделки и «продемонстрировал сильную оппозицию» в ответ на действия США. Париж, по его словам, готов «удвоить свои усилия».