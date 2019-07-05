Порошенко снял миллионы долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае-июне 2019 года снял со счетов 34 млн долларов. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

Портнов рассказал, что обратил внимание на информацию Национального банка Украины (НБУ) о том, что в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке в мае-июне резко уменьшились средства физических лиц.

По его словам, «более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками» позволили выяснить, что сам Петр Порошенко в течение 22 дней снимал со счета в банке по 1-2 млн долларов наличными.

«Прямо физически и именно наличными», — подчеркивает Портнов.

По его словам, за это время Порошенко обналичил 34 млн долларов, «то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр».

«Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах», — написал юрист.

Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР пять исков против Порошенко с обвинениями в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.