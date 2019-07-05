Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко снял миллионы долларов наличными 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае-июне 2019 года снял со счетов 34 млн долларов. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.
Портнов рассказал, что обратил внимание на информацию Национального банка Украины (НБУ) о том, что в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке в мае-июне резко уменьшились средства физических лиц.
По его словам, «более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками» позволили выяснить, что сам Петр Порошенко в течение 22 дней снимал со счета в банке по 1-2 млн долларов наличными.
«Прямо физически и именно наличными», — подчеркивает Портнов.
По его словам, за это время Порошенко обналичил 34 млн долларов, «то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр».
«Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах», — написал юрист.
Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР пять исков против Порошенко с обвинениями в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.
Комментарии59
В мире , Украина , Петр Порошенко , МИ-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам запретили кормить голубей
Что объединяет Путина и Папу5
В Ливии арестовали двух россиян2
Россиян спросили о доверии Путину151
Учитель наказал школьника горячим утюгом24
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение