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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными 

Вести.Ru + ещё 3 5 часов назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае — за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
Об этом сообщил юрист Андрей Портнов — он уже подал пять заявлений с Государственное бюро расследований, требуя привлечь Порошенко к ответственности за преступления, которые он совершил, занимая пост главы государства, передает ТАСС.
Портнов уточнил, что с 17 по 21 мая Порошенко снимал по миллиону "прямо физически и именно наличными". То же продолжилось и после инаугурации Зеленского вплоть до 18 июня. В общей сложности бывший украинский президент обналичил в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке 34 миллиона рублей.
Теперь следствие должно будет изучить, на что ушли эти деньги, считает юрист. По его мнению, миллионы Порошенко мог перепрятать, потратить на подкуп избирателей или финансирование митингов.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИ-банк
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