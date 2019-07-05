В помойке Лондона нашли секретные документы из Солсбери 

На севере Лондона в мусорном баке на автостоянке нашли документы из секретной военной химической лаборатории Портон-Даун, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Star.
По данным издания, среди найденных документов оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, подробным изложением обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также паролем к компьютерным системам.
Документы относятся к периоду с 1980-х до 2017 года.
Министерство обороны Великобритании инициировало внутреннее расследование.
Военная лаборатория Портон-Даун находится в 12 км от Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.