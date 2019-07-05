В помойке Лондона нашли секретные документы из Солсбери

На севере Лондона в мусорном баке на автостоянке нашли документы из секретной военной химической лаборатории Портон-Даун, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Star.

По данным издания, среди найденных документов оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, подробным изложением обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также паролем к компьютерным системам.

Документы относятся к периоду с 1980-х до 2017 года.

Министерство обороны Великобритании инициировало внутреннее расследование.