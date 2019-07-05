Документы из секретной лаборатории Солсбери нашлись на помойке

Секретные документы из химической лаборатории «Портон-Даун» неподалеку от Солсбери нашли на помойке. Именно в этом британском городе более года назад отравили экс-полковника ГРУ и его дочь.

Как написал таблоид Daily Star, кроме документов в баке лежали пароли к компьютерным системам и данные охранников. RT уточнил, что в Минобороне Великобритании подтвердили находку и заявили, что было «было инициировано расследование».

Известно, что именно в «Портон-Дауне» работали над экспертизой по делу Скрипалей и там определили, что для отравления отца и дочери был использован именно «Новичок». Глава лаборатории подчеркивал, что у самого исследовательского центра не было экземпляров нервно-паралитического вещества.