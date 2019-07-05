Секретные документы из химической лаборатории «Портон-Даун» неподалеку от Солсбери нашли на помойке. Именно в этом британском городе более года назад отравили экс-полковника ГРУ и его дочь.
Как написал таблоид Daily Star, кроме документов в баке лежали пароли к компьютерным системам и данные охранников. RT уточнил, что в Минобороне Великобритании подтвердили находку и заявили, что было «было инициировано расследование».
Известно, что именно в «Портон-Дауне» работали над экспертизой по делу Скрипалей и там определили, что для отравления отца и дочери был использован именно «Новичок». Глава лаборатории подчеркивал, что у самого исследовательского центра не было экземпляров нервно-паралитического вещества.
Сергея и Юлию Скрипалей отравили в начале марта 2018 года в Солсбери. Их без сознания нашли в одном из парков города и госпитализировали. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Та, в свою очередь, заявила о своей непричастности и потребовала совместного расследования. Однако Лондон отказался это делать.