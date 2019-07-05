Зеленский придумал, как вернуть Донбасс

Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала план по возвращению неподконтрольных Киеву территорий юго-востока страны. Детали плана обнародовала партия «Слуга народа», идущая на выборы в Верховную Раду при поддержке Зеленского.
«Необходимо сначала «вернуть ментально» людей, проживающих в Донбассе, а затем заняться его экономическим развитием», — приводит издание argumenti.ru слова лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова.
Также представители партии признали, что быстро завершить конфликт на Донбассе и вернуть под контроль украинских властей территории Донецкой и Луганской народных республик не получится.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что отказ Зеленского от диалога с представителями самопровозглашенных республик, является обманом избирателей, голосовавших за него. По мнению Путина, украинскому президенту нужно сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Президент России полагает, что Европе пора перестать требовать от Москвы выполнения ряда Минских соглашений, которые от РФ никак не зависят.