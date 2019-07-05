Зеленский придумал, как вернуть Донбасс Украине

«Необходимо сначала «вернуть ментально» людей, проживающих в Донбассе, а затем заняться его экономическим развитием», — приводит издание argumenti.ru слова лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова.

Также представители партии признали, что быстро завершить конфликт на Донбассе и вернуть под контроль украинских властей территории Донецкой и Луганской народных республик не получится.