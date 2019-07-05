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Документы военной лаборатории, связанной с делом Скрипаля, нашли в мусорном баке в Лондоне 

Газета.Ru 1 час назад
Секретные документы военно-химической лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке в Лондоне, сообщает Daily Star.
Тысячи страниц с личной информацией сотрудников ведомства были найдены в мусорном баке на автостоянке. Данные включают сведения об оборудовании, которым снабжены охранники.
Они относятся к разным периодам работы лаборатории от 1980 до 2017 гг.
Лаборатория сыграла ключевую роль в расследовании нападения на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Экс-офицер полиции, который связан с Портон-Дауном, заявил, что выброшенные документы могли привести к катастрофе.
«Кто-то где-то не сделал свою работу», — сказал офицер.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
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В мире , Видео , Сергей Скрипаль , ГРУ , Газета Daily Star
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