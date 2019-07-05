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Документы лаборатории из дела Скрипаля нашли на помойке 

Рамблер 49 минут назад
В мусорном баке на севере Лондона обнаружили сверхсекретные документы химической лаборатории «Портон-Даун», расположенной неподалеку от Солсбери. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.
По данным издания, в документах подробно описывается снаряжение охранников лаборатории, данные об обязанностях полицейских, которые патрулируют периметр базы, и пароль к компьютерным системам.
Также там был обнаружен домашний адрес одного из охранников.
Документы относятся к периоду с начала 1980-х до конца 2017 года.
Неназванный эксперт по разведке в беседе с Daily Star назвал этот инцидент «мечтой террориста»: бак, в котором нашли документы, находится в популярном у бездомных районе, поэтому бумаги легко могли попасть в руки «не тех» людей.
Кем именно были найдены документы, не уточняется. В британском Минобороны заявили Daily Star, что начали расследование.
Лаборатория «Портон-Даун» упоминалась в связи с делом об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Лондоне сообщали, что специалисты именно этой лаборатории установили, каким веществом отравили Скрипалей.
В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.
В Лондоне обвинили в покушении Россию. Москва все обвинения по этому делу отвергает.
Комментарии11
В мире , Видео , Сергей Скрипаль , Министерство обороны , Газета Daily Star
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