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Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте 

RT на русском + ещё 6 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает процедуры импичмента.
«Я направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием срочно подписать закон о временных следственных комиссиях», — цитирует агентство «Украинские новости» парламентария.
По конституции, как отметил Парубий, у Зеленского есть 15 дней для подписания закона и его возвращения с предложениями. По его словам, этот срок закончился 27 июня.
«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон… теперь вы его можете только подписать», — заявил он в ходе заседания Рады.
12 июня Парубий подписал соответствующий закон.
В конце мая Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте президента. Позднее депутаты выступили за исключение проекта из повестки дня.
Зеленский назвал бунтом отказ большинства депутатов рассматривать предложенные им законопроекты.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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