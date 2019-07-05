Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

«Я направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием срочно подписать закон о временных следственных комиссиях», — цитирует агентство «Украинские новости» парламентария.

По конституции, как отметил Парубий, у Зеленского есть 15 дней для подписания закона и его возвращения с предложениями. По его словам, этот срок закончился 27 июня.

«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон… теперь вы его можете только подписать», — заявил он в ходе заседания Рады.

12 июня Парубий подписал соответствующий закон.

В конце мая Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте президента. Позднее депутаты выступили за исключение проекта из повестки дня.

Зеленский назвал бунтом отказ большинства депутатов рассматривать предложенные им законопроекты.