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В списках партии Зеленского обнаружили кума Медведчука 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В избирательном списке партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» обнаружили владельца элитной недвижимости в Вене и кума председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Информацию об этом обнародовали журналисты программы «Схемы». Запись доступна на YouTube.
В собственности Дмитрия Холодова, который находится на 22 месте в списке «Слуги народа», обнаружен особняк в Вене. Он приобретен в 2013 году за шесть миллионов евро. Площадь дома — 360 квадратных метров, а площадь участка — 20 соток. Недвижимость оформлена на жену Холодова — Катерину Шаховскую.
Рядом с домом находится особняк украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Кроме того, как следует из расследования, в Вене Холодовы владеют салоном свадебных и вечерних платьев.
Детей Холодова крестила жена Медведчука Оксана Марченко.
В списке «Слуги народа» Холодов указан как предприниматель и благотворитель.
Ранее среди кандидатов от «Слуги народа» обнаружили гражданина России Михаила Соколова.
Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».
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Комментарии1
В мире , Украина , Михаил Соколов , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Дмитрий Фирташ , Дмитрий Холодов , Владимир Путин , Оксана Марченко , Вена
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