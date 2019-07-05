Украина частично рассекретит гособоронзаказ 

ТАСС: последние новости

В Словакии рассказали о подготовке резолюции о необходимости отмены антироссийских санкций

Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро и сотрудничеству с Россией