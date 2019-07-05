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Украина частично рассекретит гособоронзаказ 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся [коррупционные] схемы. В Совете нацбезопасности и обороны недавно было проведено совещание, решили, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", — сказал министр, которого в пятницу цитирует агентство "Укринформ".
По словам главы МВД, такой шаг даст возможность проводить конкурсные закупки. "Это составляющая совершенно другой философии", — подчеркнул Аваков.
Ранее общественность и ряд экспертов высказались за то, что государство должно максимально открыть оборонный заказ в связи с злоупотреблениями в компании "Укроборонпром". В марте президент страны после скандала с хищениями в армии подписал указ "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения гособоронзаказа". Документ, в частности, обязал парламент внести изменения в закон "О государственном оборонном заказе", в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
В мире , Украина , Укроборонпром , Укринформ
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