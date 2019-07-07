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Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возвращение России в ПАСЕ означает, что Киев больше не сможет добиться введения новых санкций против Москвы. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ".
По его словам, Европа изменила свою риторику в отношении России и больше не хочет наказывать Москву, а наоборот, развивать с ней отношения.
"Это историческая закономерность. Я летом 2016 года приехал работать в Совет Европы, и уже тогда были попытки создать условия для возвращения русских, с каждым годом они усиливались и, в конце концов, увенчались успехом. Международные отношения, мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать, потом снова ругаются, потом мирятся — так устроен мир", — сказал Кулеба.
Помимо этого, украинский дипломат рассказал, что в течение последних полутора лет Европа отказывалась вводить новые санкции в отношении Москвы по требованию Украины, а взамен предлагала Киеву проекты помощи и поддержки.
"Собственно, это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнёры нам говорят: "Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и всё такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя", — отметил Кулеба.
При этом он добавил, что не верит в усиление санкционного режима против России, поэтому Киеву нужно сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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Комментарии65
В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , Совет Европы , Киев , Москва
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