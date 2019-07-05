Команду Зеленского уличили в незнании географии

На официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто . На самом деле столица Канады — Оттава.

Позже пресс-служба исправила ошибку. В исправленной версии написано, что президент отправится в крупнейший город Канады, столицу провинции Онтарио — Торонто.