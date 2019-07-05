Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций

Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.

Как пишет газета "Известия", автор документа — депутат парламента Петер Марчек . По его словам, резолюция находится в последней стадии подготовки; ее представят в течение двух месяцев.

Марчек говорит, что речь об отказе сотрудничества с Западом не идет, но отмечает, что недопустимо находиться в состоянии конфронтации с государством, с которым имеются плотные исторические, культурные, экономические и человеческие связи.

Председатель парламента Андрей Данко также выразил надежду, что снятие санкций произойдет в ближайшее время.

"Я верю, что они будут вскоре отменены, так же как недавно были сняты ограничения в Парламентской ассамблее Совета Европы", — цитируют Данко "Известия".

Ранее, накануне визита президента России в Италию, премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что считает односторонние решения по теме антироссийских санкций контрпродуктивными и работает над всеобщим диалогом по полной отмене режима ограничений.