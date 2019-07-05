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Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Итальянский политик разместил два снимка, вероятно с торжественного обеда. На первом — он и российский лидер крупным планом, на второй они смеются на фоне обеденного стола, за ними наблюдают представители итальянской делегации.
"На работе", — подписал свой пост министр, добавив к нему эмодзи итальянского и российского флагов.
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Al lavoro! 🇮🇹🇷🇺

Публикация от  Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)

Путин в четверг прибыл в Рим с официальным визитом, в рамках которого встретился с папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
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В мире , Европа , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , МВД , Италия , Рим
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