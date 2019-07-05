Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Итальянский политик разместил два снимка, вероятно с торжественного обеда. На первом — он и российский лидер крупным планом, на второй они смеются на фоне обеденного стола, за ними наблюдают представители итальянской делегации.

"На работе", — подписал свой пост министр, добавив к нему эмодзи итальянского и российского флагов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Al lavoro! 🇮🇹🇷🇺 Публикация от Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) 4 Июл 2019 в 12:35 PDT