Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Сийярто в Канаде заявил о якобы "нарушении прав венгерского общества" из-за принятых на Украине закона об образовании и закона о госязыке.

"Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто", — сообщила пресс-служба в четверг.

По данным пресс-службы, Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания Сийярто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации закона Украины "Об образовании". В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля, учтены просьбы венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", — говорится в сообщении.

В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Ранее Верховная рада в рамках закона об украинском языке продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование народном языке с постепенным переходом на украинский.