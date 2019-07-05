Посла Венгрии вызвали в МИД Украины 

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто о законе об образовании и законе о госязыке, сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД.
Сийярто в Канаде заявил о якобы "нарушении прав венгерского общества" из-за принятых на Украине закона об образовании и закона о госязыке.
"Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто", — сообщила пресс-служба в четверг.
По данным пресс-службы, Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания Сийярто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.
"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации закона Украины "Об образовании". В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля, учтены просьбы венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", — говорится в сообщении.
В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
Ранее Верховная рада в рамках закона об украинском языке продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование народном языке с постепенным переходом на украинский.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.