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Гуайдо сдался и объявил о готовности пойти навстречу Мадуро 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что готов вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гуйадо, оппозиция приняла решение, что "может начать вести переговоры с диктатором".
"Если мы сможем использовать [переговоры] как способ снижения напряженности, … несомненно, мы ими воспользуемся", — подчеркнул Гуайдо.
Также он настаивает на проведении новых выборов в Венесуэле, в которых будут присутствовать международные наблюдатели.
Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Комментарии3
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Венесуэла
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