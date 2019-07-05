Гуайдо сдался и объявил о готовности пойти навстречу Мадуро

По словам Гуйадо, оппозиция приняла решение, что "может начать вести переговоры с диктатором".

"Если мы сможем использовать [переговоры] как способ снижения напряженности, … несомненно, мы ими воспользуемся", — подчеркнул Гуайдо.

Также он настаивает на проведении новых выборов в Венесуэле, в которых будут присутствовать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.