Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что готов вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гуйадо, оппозиция приняла решение, что "может начать вести переговоры с диктатором".
"Если мы сможем использовать [переговоры] как способ снижения напряженности, … несомненно, мы ими воспользуемся", — подчеркнул Гуайдо.
Также он настаивает на проведении новых выборов в Венесуэле, в которых будут присутствовать международные наблюдатели.
Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.