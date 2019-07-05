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Военные ДНР сбили два украинских беспилотника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики за последнюю неделю уничтожили два украинских беспилотника, которые использовались для корректировки артиллерийского огня по территории республики, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов подчеркнул, что вооруженные силы ДНР неоднократно информировали наблюдателей ОБСЕ об использовании украинскими силовиками беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».
«Более серьезных разрушений жилого фонда и жертв среди мирного населения республики удалось избежать благодаря бдительности наших подразделений ПВО, которые за эту неделю сбили еще два беспилотных летательных аппарата противника», — заявил Безсонов.
Ранее в Донбассе загорелся заминированный лес. Пожар вспыхнул на территории лесничества в Луганской области, произошел взрыв, один человек ранен.
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