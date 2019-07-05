Военные ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики за последнюю неделю уничтожили два украинских беспилотника, которые использовались для корректировки артиллерийского огня по территории республики, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов

Безсонов подчеркнул, что вооруженные силы ДНР неоднократно информировали наблюдателей ОБСЕ об использовании украинскими силовиками беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

«Более серьезных разрушений жилого фонда и жертв среди мирного населения республики удалось избежать благодаря бдительности наших подразделений ПВО, которые за эту неделю сбили еще два беспилотных летательных аппарата противника», — заявил Безсонов.

Ранее в Донбассе загорелся заминированный лес. Пожар вспыхнул на территории лесничества в Луганской области, произошел взрыв, один человек ранен.