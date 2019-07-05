Итальянские журналисты устроили потасовку перед пресс-конференцией Путина. ВИДЕО

Итальянские журналисты устроили потасовку перед пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина Италии . По данным СМИ, местным корреспондентам не понравилось, что первыми в зал пустили сотрудников российского RT.

«Журналистов RT первыми пустили в зал, где пройдет пресс-конференция, что возмутило итальянских журналистов. После этого произошла стычка между местными журналистами и организаторами мероприятия», — передает «Дождь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Выступление Путина перед журналистами проходит вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По данным ТАСС, Конте выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков.