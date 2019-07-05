Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итальянские журналисты устроили потасовку перед пресс-конференцией Путина. ВИДЕО 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянские журналисты устроили потасовку перед пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина в Италии. По данным СМИ, местным корреспондентам не понравилось, что первыми в зал пустили сотрудников российского RT.
«Журналистов RT первыми пустили в зал, где пройдет пресс-конференция, что возмутило итальянских журналистов. После этого произошла стычка между местными журналистами и организаторами мероприятия», — передает «Дождь» со ссылкой на собственного корреспондента.
Выступление Путина перед журналистами проходит вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По данным ТАСС, Конте выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков.
Ранее сообщалось, что глава РФ встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему диск с фильмом «Грех» и икону, напоминает агентство Nation News. Был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения между государственным секретариатом Ватикана и Министерством здравоохранения РФ. Также российский лидер провел переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.
Ura.Ru: последние новости
Британия сделала громкое заявление по Крыму В МВД Грузии отреагировали на видео с нападением на россиян Американский журналист призвал ездить в Грузию «назло Путину»
Комментарии
В мире , Политика , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Минздрав РФ , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин возмутился требованиями по Минским соглашениям10
Погибших подводников похоронят тайно1
Папа Римский обратился с просьбой к Путину124
«Господь не подал сигнала»: Путин обратился к Гуайдо78
Опекуны истязали ребенка до полусмерти
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение