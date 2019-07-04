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Пока вы не уснули: какое условие Путин поставил Зеленскому 

Рамблер 40 минут назад

Путин поставил условие Зеленскому

Российско-украинский диалог станет возможен, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания относительно Донбасса. Об этом Corriere della Sera заявил Владимир Путин.

Нож в спину: против России будут воевать Китай и США

В Сети набирает популярность новое пророчество от «эстрадного телепата» Вольфа Мессинга, в котором якобы говорится о том, что в конце второго десятилетия XXI века Россия втянется в кровавый конфликт, противостоять в котором ей будут США и Китай.

Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной причиной происшествия с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Россиянам компенсируют советские вклады

Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам.

Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию

Фейерверочные изделия и оборудование для салюта, в ходе которого в Минске погибла женщина, были российского производства. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.

Новое руководство ЕС отличилось неприязнью к России

По итогам саммита в Брюсселе лидеры 28 стран-членов Евросоюза согласовали кандидатуры на ключевые посты ЕС, а Европарламент уже избрал нового спикера. Как пишет «Взгляд», некоторые кандидаты «отличаются неприязнью» к Москве.

Чиновница разделась для Playboy и потеряла работу

Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева была уволена за то, что ее откровенные фото опубликовал «Плейбой». Об этом «Ура.ру» рассказали осведомленные собеседники.

Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу

Информация о переговорах Украины с Россией о новых газовых контрактах не подлежит разглашению. Об этом «Украинским новостям» рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Внук Назарбаева пытался покончить с собой

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан пытался убить себя в Лондоне и укусил прервавшего его полицейского.

Погода в Москве достигнет «холодного дна»

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Комментарии4
В мире , Видео , Сергей Шойгу , Вольф Мессинг , Анна Ануфриева , Сергей Миронов , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Евгений Тишковец , ЕС , Европарламент , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Сorriere della sera , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , США
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