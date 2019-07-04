Пока вы не уснули: какое условие Путин поставил Зеленскому 

Путин поставил условие Зеленскому
Российско-украинский диалог станет возможен, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания относительно Донбасса. Об этом Corriere della Sera заявил Владимир Путин.
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США
В Сети набирает популярность новое пророчество от «эстрадного телепата» Вольфа Мессинга, в котором якобы говорится о том, что в конце второго десятилетия XXI века Россия втянется в кровавый конфликт, противостоять в котором ей будут США и Китай.
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной причиной происшествия с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Россиянам компенсируют советские вклады
Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам.
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию
Фейерверочные изделия и оборудование для салюта, в ходе которого в Минске погибла женщина, были российского производства. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.
Новое руководство ЕС отличилось неприязнью к России
По итогам саммита в Брюсселе лидеры 28 стран-членов Евросоюза согласовали кандидатуры на ключевые посты ЕС, а Европарламент уже избрал нового спикера. Как пишет «Взгляд», некоторые кандидаты «отличаются неприязнью» к Москве.
Чиновница разделась для Playboy и потеряла работу
Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева была уволена за то, что ее откровенные фото опубликовал «Плейбой». Об этом «Ура.ру» рассказали осведомленные собеседники.
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
Информация о переговорах Украины с Россией о новых газовых контрактах не подлежит разглашению. Об этом «Украинским новостям» рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан пытался убить себя в Лондоне и укусил прервавшего его полицейского.
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.