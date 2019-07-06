Представитель энергетического концерна Shell подтвердил появившиеся в СМИ данные и заявил, что поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба" на территорию Германии были приостановлены. Об этом сообщает Die Deutsche Welle.
По его словам, речь идет о прерванных поставках на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, расположенном в Бранденбурге. В нефти снова была обнаружена повышенная концентрация органических хлоридов. В настоящее время ведутся переговоры с оператором нефтепровода.
Ранее советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что операторы трубопровода "Дружба" в Германии и Польше принимают нефть по плану.