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DW: по «Дружбе» снова идет грязная нефть 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель энергетического концерна Shell подтвердил появившиеся в СМИ данные и заявил, что поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба" на территорию Германии были приостановлены. Об этом сообщает Die Deutsche Welle.
По его словам, речь идет о прерванных поставках на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, расположенном в Бранденбурге. В нефти снова была обнаружена повышенная концентрация органических хлоридов. В настоящее время ведутся переговоры с оператором нефтепровода.
Ранее советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что операторы трубопровода "Дружба" в Германии и Польше принимают нефть по плану.
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