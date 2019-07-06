DW: по «Дружбе» снова идет грязная нефть

По его словам, речь идет о прерванных поставках на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, расположенном в Бранденбурге. В нефти снова была обнаружена повышенная концентрация органических хлоридов. В настоящее время ведутся переговоры с оператором нефтепровода.