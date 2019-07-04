Коломойский рассказал о моральной поддержке Зеленского

Коломойский сообщил, что иногда созванивается с главой государства, однако это происходит редко. По его словам, контактов после выборов между ними было «раз, два и обчелся».

«Морально поддерживаю. "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь"», — описал олигарх содержание своих разговоров с Зеленским.

Также Коломойский заявил, что он не обсуждал с Зеленским предстоящие парламентские выборы.