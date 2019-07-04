Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский рассказал о моральной поддержке Зеленского 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что морально поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».
Коломойский сообщил, что иногда созванивается с главой государства, однако это происходит редко. По его словам, контактов после выборов между ними было «раз, два и обчелся».
«Морально поддерживаю. "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь"», — описал олигарх содержание своих разговоров с Зеленским.
Также Коломойский заявил, что он не обсуждал с Зеленским предстоящие парламентские выборы.
В ходе предвыборной кампании бывший президент Петр Порошенко неоднократно обвинял Зеленского в связях с Коломойским. Бывший глава государства называл политика марионеткой олигарха, которую тот выставил на выборы с целью отомстить за национализацию в 2016 году принадлежавшего Коломойскому Приватбанка.
Последние новости
Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик» Команда Зеленского засекретила информацию о газовых переговорах с Россией Путин рассказал о планах после президентского срока
Комментарии
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию231
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США8
Украина ответила на требования ПАСЕ3
Пока вы спали: Путин заговорил о 2024-м годе317
Погода в Москве достигнет «холодного дна»10
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
01:01
Трамп яростно пригрозил Ирану
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение