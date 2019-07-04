Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины , несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский

По его словам, ни одна страна не вмешивалась в ситуацию на юго-востоке страны.

«Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?», — сказал Коломойский.

По словам олигарха, российские военные, как и граждане США и Западной Европы, приехали на Украину выполнять интернациональный долг.

«Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Что касается офицерского состава, то 100 процентов там много российских военнослужащих, которые поехали в отпуск или в командировку», — отметил Коломойский.

Он также подчеркнул, что война в Донбассе готовилась около 20 лет, минимум с 2004 года. Именно тогда стало ясно, что страна готова к внутреннему конфликту. Кроме того, по мнению олигарха, столкновения на Украине выгодны Вашингтону — это позволяет постоянно обвинять Россию и вводить против нее санкции.

В ноябре 2018 года Коломойский предположил, что Киеву удастся вернуть под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей, однако это может произойти только посредством переговоров. Тогда же он заявлял, что президент России Владимир Путин не позволит решить будущее региона военным путем.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после смены власти в Киеве. Часть региона вышла из-под контроля руководства страны, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.