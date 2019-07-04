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Президент Молдавии решил взяться за Приднестровье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после смены власти в стране появилась возможность вернуться к окончательному урегулированию конфликта с Приднестровьем. Его слова приводит «Европейская правда».
По его мнению, сейчас в вопросе приднестровского урегулирования не следует ожидать прорыва, поскольку в состав правительства вошли партии с очень разными взглядами, однако к нему можно будет вернуться через полгода.
«Мы договорились не обсуждать очень сложные проблемы, обходить острые углы. Нам сейчас нужно очищать страну от коррупции, от всех этих схем, которые нам оставила предыдущая власть», — заявил Додон.
Также президент призвал придерживаться договоренностей, ранее достигнутых между Молдавией и Приднестровьем.
На востоке Молдавии находится Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада Советского Союза. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.
В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами было заключено перемирие, которое «заморозило» вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.
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В мире , Игорь Додон , ООН , Молдова
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