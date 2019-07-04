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Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK) Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма, говорится в заявлении турецкого МИД,
"РПК включена в списки террористических организаций во многих странах мира, в том числе США. На руках ее боевиков кровь десятков тысяч невинных людей. Тем не менее, один из главарей этой преступной структуры использует Washington Post для пропаганды терроризма", — говорится в заявлении МИД Турции.
В Анкаре считают публикацию американского издания грубым нарушением международных норм в сфере борьбы с терроризмом, отмечается в документе.
"Делать различия между террористическими структурами неприемлемо. Washington Post не проявляет той же чувствительности к террористам РПК, как к лицам, причастным к другим преступным организациям, в частности, ИГ* и "Аль-Каиде"*. Подобный подход — еще одно ужасающее свидетельство политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом", — заявили в турецком МИД.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
*Террористические организации, запрещенные в России
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В мире , МИД , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , Аль-Каида , Washington Post , США , Турция
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