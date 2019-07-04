Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу

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Зеленский засекретил газовые переговоры с Россией 

Рамблер + ещё 6 19 минут назад
Информация о переговорах Украины с Россией о новых газовых контрактах не подлежит разглашению. Об этом «Украинским новостям» рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Контракты на транзит через Украину российского газа истекают с 1 января 2020 года. В середине июня в ходе визита в Германию Зеленский заявил, что переговоры об их продлении либо заключении новых уже ведутся.
«Я уверен, что мы договоримся», — сказал он тогда.
После этого журналисты направили в офис президента информационный запрос о том, кто и в каком формате ведет переговоры с Россией.
В ответе на него сказано, что запрошенные данные не могут быть раскрыты, так как не подпадают под действие закона «О доступе к публичной информации».
Согласно тексту этого закона, директивы, которые на ведение международных переговоров дает президент, а также тематика этих переговоров являются публичной информацией и не могут быть раскрыты лишь в том случае, если на это в установленном порядке наложены ограничения.
При этом закон обязывает администрацию президента, если ограничения все же наложены, уточнить, в чем именно форма запроса или включенные в него вопросы не соответствуют нормам закона. Офис Зеленского этого не сделал. Журналисты обжаловали их действия.
Комментарии40
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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