Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу

Зеленский засекретил газовые переговоры с Россией

Контракты на транзит через Украину российского газа истекают с 1 января 2020 года. В середине июня в ходе визита в Германию Зеленский заявил, что переговоры об их продлении либо заключении новых уже ведутся.

«Я уверен, что мы договоримся», — сказал он тогда.

После этого журналисты направили в офис президента информационный запрос о том, кто и в каком формате ведет переговоры с Россией.

В ответе на него сказано, что запрошенные данные не могут быть раскрыты, так как не подпадают под действие закона «О доступе к публичной информации».

Согласно тексту этого закона, директивы, которые на ведение международных переговоров дает президент, а также тематика этих переговоров являются публичной информацией и не могут быть раскрыты лишь в том случае, если на это в установленном порядке наложены ограничения.