Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу

Информация о переговорах Украины с Россией о новых газовых контрактах не подлежит разглашению. Об этом «Украинским новостям» рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Контракты на транзит через Украину российского газа истекают с 1 января 2020 года. В середине июня в ходе визита в Германию Зеленский заявил, что переговоры об их продлении либо заключении новых уже ведутся.
«Я уверен, что мы договоримся», — сказал он тогда.
После этого журналисты направили в офис президента информационный запрос о том, кто и в каком формате ведет переговоры с Россией.
В ответе на него сказано, что запрошенные данные не могут быть раскрыты, так как не подпадают под действие закона «О доступе к публичной информации».
Согласно тексту этого закона, директивы, которые на ведение международных переговоров дает президент, а также тематика этих переговоров являются публичной информацией и не могут быть раскрыты лишь в том случае, если на это в установленном порядке наложены ограничения.
При этом закон обязывает администрацию президента, если ограничения все же наложены, уточнить, в чем именно форма запроса или включенные в него вопросы не соответствуют нормам закона. Офис Зеленского этого не сделал. Журналисты обжаловали их действия.